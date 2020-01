HULL LUGU! Brigitte Susanne Hunt oli sunnitud loobuma äsja võetud valgest kiisupojast

"Mul lõi välja täiesti enneolematu kassiallergia – silmad olid paistes, aevastasin ja hingamises oli muutus," kommenteerib Brigitte Susanne, kes oli teadlik, et tal on koeraallergia, Õhtulehele. Kassiallergiast ei olnud tal aga aimugi. Naine sõnab, et varem kassiomanikel külas olles pole ta sellist reaktsiooni täheldanud, kuid ta pole kassidega ka nii lähestikku olnud. Paar tundi pärast kiisukese koju toomist läks allergiline reaktsioon päris hulluks. "Aretajad olid väga mõistvad ja nõustusid, et nii tugeva allergiaga ei oleks kassi omamine mõistlik ja kiisu leiab endale peagi juba uue kodu."