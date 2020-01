Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Mart Laar peaministriametist tagasi astus 

Valitsusliikmetel polnud muidugi üllatuseks põhjust. Laar oli juba eelmise aasta 19. detsembril riigikogule teatanud, et lahkub just nimelt 8. jaanuaril. Kellaaega ta küll ei öelnud.

„Minu esimene mõte oli kohe tagasi astuda,“ ütles Laar riigikogule. „Kuid sel hetkel olnuks see vastutustundetu.“ Talle olevat tähtis, et esmalt võetakse vastu riigieelarve. „Nüüd on see tehtud ja ma olen oma otsustes vaba! Eesti ei vaja valitsust, mis on usalduse puudumisel teovõimetuks muutunud ning kus tegeletakse partnerite vastu suunatud valimiskampaaniaga,“ nentis Laar, kelle meelest viiks juhtunu vastuolude ja skandaalideni, mis ohustaksid Eesti olulisi eesmärke – lõpetada kõnelused Euroopa Liiduga ja saada kutse NATOsse.