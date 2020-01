Vennaskond toob lavale kõik koosseisud 

„See koosneb kolmest kontserdist. Üks kontsert on edukalt antud Tartus,“ rääkis esmaspäevases „Terevisioonis“ muusik Allan Vainola. „Need kontserdid on erilised selle poolest, et seal esinevad kõik ajaloolised koosseisud. Rahva ees on nagu film: on 1988. aasta koosseis, 1993. aasta koosseis ja siis praegune koosseis, keda on võimalik originaalesituses kuulata,“ tutvustas Vainola.