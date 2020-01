REIN OJA: põnev väljakutse oli Soome-Eesti ühisfilmis „Maria paradiis“ soome keelt rääkida! 

Siiski küsis näitleja Oja võtteplatsil nii režissöör Zaida Bergrothilt kui ka teistelt näitlejatelt veidikene üle, kas tema hääldusega on kõik piisavalt korras. Igaks juhuks. Filmis kõlab Reinu soome keel soomlaslikult küll, vähemasti eestlaste kõrvus. „Ma tegelikult mõtlen, et need filmitegelased on soomerootslased ja siin võib väike aktsent olla ka.“