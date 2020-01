The Hollywood Reporter peab „Tõde ja õigust“ üheks tugevaimaks võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks 

Feinberg toob Oscaritele pürgivatest võõrkeelsetest filmidest, mida on eelnimekirjas kokku kümme, välja kaks: Eesti “Tõe ja õiguse” ning Lõuna-Korea “Parasiidi”. Feinberg leiab, et “Tõel ja õigusel” on väga suur võimalus saada Oscarile nomineerituks. Muuhulgas rõhutab ta, et “Tõde ja õigus” võitis detsembris Sattelite Award’i, seljatades seega ka “Parasiidi”.