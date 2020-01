GALERII | Ugala esitles 100. sünnipäeval teatriraamatut ja postmarki 

Samal kuupäeval 1920. aastal kandis juriidiliselt alles asutamisel olev teatri- ja kunstiühing Ugala Viljandis Koidu seltsimajas ette Wilhelm Jacoby ja Carl Laufsi jandi „Pansion Schöller ehk Kui onu hullumajas käis”.

Samal teemal GALERII | Ugala teatris jagati kolleegipreemiaid eile, 20:46 TEATRISOOVITUS | Ugalas näeb jaburat nalja 22. september 2019, 19:45 Raamatu „Ja sajandist on pikem päev ehk Sada aastat Ugala argipäeva“ koostajaks on kultuurispetsialist ja teatriteadlane Ott Karulin ning kujundaja Kaarel Vahtramäe Velveti disainibüroost. Raamatu toimetaja on Ugala dramaturg Liis Aedmaa ja keeletoimetaja Helle Leppik, kes oli autoriks seni viimasele Ugala teatri raamatule, aastal 2006 ilmavalgust näinud teosele „Ugala aja lugu“.

Olles läbi töötanud Ugala saja aasta arhiivimaterjalid, liigub Karulin esmapilgul mööda tavalisi sündmusi, mis raamatusse koondatuna moodustavad aga siiski terviku, aidates nii lugejal humoorikalt mõista, kui keeruline on loojanatuuride koondamine ühe katuse alla. Samuti annab raamat aimu, millist pingutust nõuab 100 aasta vältel üht kultuuriasutust järjepidevas töös hoida. Karulin keskendub eelkõige argisündmustele ja kurioossetele juhtumistele, mis näitavad, kui haavatav on tegelikult teatriloome ja kui tähtsaks võivad kultuurilooliselt muutuda esialgu tähtsusetuna näivad juhused me elus.

„Kuidagi on läinud nii, et kuigi teatrikriitikuna olen ma olnud kõige kahtlevam just repertuaariteatrites tehtava suhtes, siis teadlasena on mind paelunud just väikelinna suurteatrid: doktoritöös käsitlesin Rakvere teatrit, nüüd siis Ugalat. Kuidas on ikkagi võimalik selliseid kooslusi töös hoida, kui välistingimused seda kuidagi ei soosi? Kohalikku publikut pole kunagi piisavalt, näitlejad lähevad esimesel võimalusel pealinna tööle ja maja laguneb või puudub sootuks, aga teatrit tehakse ikkagi. Müstiline värk, mis ehk saab selles raamatus veidi selgemaks,“ kirjeldas Ott Karulin raamatu kirjutamise tagamaid.

Ugala 100. hooaja tähistamiseks lasi Omniva välja juubelihooaja erimargi, mille autoriks on Lembit Lõhmus. Postmargil kujutatud Ugala teatri logo pärineb 1931. aastast ja on kõige vanem muutumatuna püsinud teatri logo Eestis. Ugala teatri logo autor on tollane teatri dekoraator Juhan Kangilaski.