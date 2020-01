Nigella Lawson tunneb süümepiinu, et on oma emast vanemaks elanud 

Lawson rääkis Sunday Timesi ajakirjale Style, et meie ettekujutus vanusest kujuneb lapsepõlves. "Kui ütlen või kirjutan "60", näen vaimusilmas halli juuksekrunniga vanamutikest. See tekitab kõhedust. Muidugi ei näe kuuekümnene nüüdsel ajal selline välja ega tunne end nii, aga kui 60 pole ka päris vana, siis kahtlemata on keskiga möödas."