PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Kaksikute rahaline seis paraneb sel aastal 

TÖÖ: Järgnevatel kuudel saab märksõnaks enesetäiendus. Võimalik koguni, et koolitus viib teid Eestist kaugemale. Selle kaudu võib elu teid viia kokku rahvusvaheliste projektide ja innustava tööpakkumisega, millest pole mõistlik loobuda. Eriti võimalusterohked kuud on jaanuar ja veebruar. Mais ja juunis võib aga tekkida praeguse tööandjaga erimeelsusi, mis võivad isegi konfliktiks kasvada. Paratamatult olete sunnitud sellises olukorras töökohta vahetama. Soovitatav on edaspidi läbimõeldumalt tegutseda, et teist korda sama kivi otsa ei komistaks. Uue töökoha pakkumine tuleb kas juhuslikult või olete sundseisus valmis vastu võtma ka selle tööotsa, mis teile ei pruugi sobida. Muretsemiseks pole põhjust, sest uus amet otsib teid ise üles. Aasta viimasel kuul peate tõdema, et ametialane elu on küllaltki värvikas, kuid mõnikord võib kujuneda sellest karm õppetund.