Brad Pitt tunnistab, et tema eraelu on katastroofiline 

Kui podcast'i WTF juht Marc Maron uuris 56aastaselt Pittilt, kas kõmulehtede huvi tema vastu on aastatega vaibunud, kinnitas vastne Kuldgloobuse laureaat, et vastupidi - kõmupress jälitab teda aina suurema innuga. Kui Maron Pittilt põhjust pinnis, vastas too: "Arvatavasti mu katastroofilise eraelu tõttu."