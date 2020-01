Uue „Päästja koolikella“ peaosas on transsooline teismeline 

Uut sarja hakatakse näitama NBC Universali tulevasel voogedastusplatvormil Peacock, mis avatakse aprillis. Seriaalis on saanud rolli ka algversiooni näitlejad Elizabeth Berkley (Jessie) ja Mario Lopez (A. C.), kes mullu aprillis tähistasid koos kolleegidega seriaali 30. aastapäeva.

Josie Totah alustas poisipõlves karjääri J. J. Totah' nime all. Ta mängis Disney Channeli sarjas "Jessie" ja ABC komöödiasarjas "Back in the Game" ning pälvis kiitust 2016. aasta filmiga "Other People", kus ta kehastas Justini-nimelist poissi. Oma transsoolisusest ja uuest nimest Josie teatas Totah 2018. aasta augustis.