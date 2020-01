Miks tänas Hanks Kuldgloobustel oma viit last, kuigi tal on neid neli?! 

"Mees, keda on õnnistatud perega, kes niimoodi esireas istub - naisega, kes on igatpidi fantastiline, kes on õpetanud mulle, mis on armastus. Viie lapsega, kes on oma vanamehest vapramad ja tugevamad ja targemad. Ma ei suuda kirjeldada, kui tähtis teie armastus minu jaoks on..." õhkas 63aastane Hanks Beverly Hiltoni hotelli laval.