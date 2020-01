Renée Zellweger pälvis eluloofilmiga „Judy“ karjääri neljanda Kuldgloobuse 

Puudrisinises figuuri toonitavas kleidis Renée Zellweger (50) astus pühapäeva õhtul Los Angelese kuulsa Beverly Hiltoni hotelli lavale, et vastu võtta üle 16 aasta esimene Kuldgloobus. Viimati pälvis ta selle auhinna Anthony Minghella filmiga „Külmale mäele". Varasemast on Renéel olemas sama auhind filmide „Õde Betty“ ja „Chicago“ eest. „Aitäh, et mind suguvõsa kokkutulekule tagasi kutsusite,“ naljatas näitlejanna Hollywoodi koorekihi ees. Järjekordse kõrge tunnustuse, mis ennustab favoriidirolli peatsel Oscarite jagamisel, teenis Renée legendaarse Judy Garlandi viimast eluaastat kujutava draamaga „Judy“. Sel nädalal jõuab linateos ka Eestis ekraanile.