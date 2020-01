Eda-Ines Etti: olin esimest korda päriselt purjus, kui Eurovisioni Eesti eelvooru võitsin 

„Olin alguses skeptiline, kui mulle seda lugu lasti, aga tegime ära,” meenutab Ines. Ka laulu autor Alar Kotkas kinnitab, et Inesele see laul alguses ei meeldinud. „Võib-olla oleks olnud parem, kui esitajaks oleks olnud keegi, kellele see lugu väga meeldinud oleks. Ilmselt tahtis ta laulda muus stiilis.”

Foto: ALBERT TRUUVÄÄRT/ÕHTULEHT

Inese päevad Rootsis olid tihedalt sisustatud. „Mäletan, et kõik oli segane ja ma olin enne esinemist väga närvis.” Talle pakuti isegi tablette, mis pidid rahustama, kuid lauljanna keeldus neist ning esines oma loomulikus pabinas. Hääletusest ei mäleta ta aga mitte midagi. „Arvan, et mul oli tohutu pingelangus.” Ines ise jäi neljanda kohaga rahule, aga nägi, et Pearu Paulus ja Alar Kotkas olid ikkagi pettunud. „Sai hinge võetud kogu meedia kriitika, siis polnud veel nii paks nahk,” tunnistab Alar.

Et neljas koht on siiski väga tugev, väärib see ju ka tähistamist. Ometi polnud Ines tol ajal väga suur piduline. „Peo panemine polnud minu teema. Olin esimest korda päriselt purjus, kui ma Eesti eelvooru võitsin. Kõik tulid oma joogiklaasidega õnnitlema,” naerab Ines ja tõdeb, et kokkuvõttes polnud see tema jaoks hea õhtu.

Mõlemad meenutavad siiski Eurovisioni aega positiivselt. „Lõbus oli, seltskond ja keemia olid head,” räägib Kotkas. Inese jaoks oli see kõik väga põnev ja igal sammul õppis midagi uut. „Ma ei osanud mõelda, et võiksin esineda Eurovisonil, elasin kogu aeg hetkes.”

Kuula täispikka saadet SIIT.