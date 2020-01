Printsess Diana vennatütar abiellub oma isast vanema multimiljonäriga 

Kitty sai detsembri lõpus 29aastaseks, tema moemagnaadist väljavalitu Michael Lewis aga tähistab jaanuaris 61. sünnipäeva. Kitty isa, kadunud printsess Diana noorem vend krahv Spencer, on oma tulevasest väimehest viis aastat noorem, märgib Mirror.

Kitty sõrmes on nähtud sõrmust, mis Daily Mirrori hinnangul peaks viitama kihlusele.

Lehe andmeil on Michael Lewisel kolm last, kes kõik on 30. eluaastates ehk siis Kittyst vanemad.