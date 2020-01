PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 7. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Algaval eluaastal tegeled eelkõige tõsiste teemadega. Ehk kipud muretsema rohkem, kui asjad väärt on. Intuitsioon on hea, võiksid seda veelgi arendada, vastavat infot koguda. Väga tähtis on meeskonnatunne. Heade kaaslaste toel oled julgem ja valmis aktiivsemalt tegutsema.