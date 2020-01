VIDEO | Lady Gaga valus pihtimus pani Oprah' pisaraid valama 

Pärast ühist esinemist avaldas Oprah Instagramis video, kus ta Gagat avameelsuse eest pisarsilmi tänab. Ka lauljanna on pisarais. "Sa olid vapustav! Sa olid nii haavatav, nii aus, nii päris. Ma ei suutnud oma kõrvu uskuda!" ahhetas Winfrey. "Oh issand, sa olid nii päris, nii hea, nii tugev, nii sina! See oli nii hea! Aitäh, et sa seda minu heaks tegid."