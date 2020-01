Arvukaid ilulõikusi läbinud inim-Ken on nüüd Jessica! 

Suurbritannias elav sotsiaalmeediatäht (36) toonitas Daily Mirrori intervjuus, et tema stiilimuutus ei piirdu naiseriietesse rõivastumisega. Alves mõistnud aastatepikkuste ilulõikuste järel, et on transsooline. "Olen saanud tuntuks Kenina, aga tegelikult olen end alati Barbie'na tundnud. On uskumatu tunne, et saan viimaks maailmale kuulutada: olen tüdruk."