FOTO | Madis Millingu aastavahetus möödus tulekahju kustutades 

Madis Millingust sai vabatahtlik päästja puhtalt tänu juhusele. Ta oli 2012. aastal parasjagu Sakus kevadlaada päevajuht, kui tema poole pöördusid vabatahtlikud päästjad, kes värbasid seal uusi liikmeid. "Nad palusid, et ma annaksin päevajuhina asjale hoogu juurde, ütleksin läbi mikrofoni, nagu mina oleksin ka liitunud, ja tekitaksin inimestes huvi. Mõtlesin seepeale, et mida ma siin mängin, liitun päriselt! Nii see läkski," meenutas Madis 2019. aastal Õhtulehele.