KULDGLOOBUSED: õhtujuht viskas nalja nii prints Andrew' kui Epsteini üle 

Gervais mainis ka oma Netflixi seriaali "Afterlife". "See räägib mehes, kes tahab end tappa ... Ettevaatust, spoiler, teine hooaeg on tulekul, nii et ta ei tapnud end ... täpselt nagu Jeffrey Epstein," viitas Gervais kuuldustele, et pedofiilmiljardär Jeffrey Epsteini augustikuine enesetapp vangikongis oli lavastatud ning Epstein tehti salamisi vagaseks. Kui publik selle märkuse peale ahhetas, nähvas Gervais: "Olge vait. Ma tean, et ta on teie sõber, aga mul on ükskõik."