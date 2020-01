Jennifer Aniston on uuelt kallimalt kihlasõrmuse sõrme saanud? 

Anistonil on seljataga purunenud abielud Brad Pitti ja Justin Theroux'ga. Aastavahetuse veetis näitlejanna Mehhiko kuurordis režissöör Will Specki seltsis. 2016 mängis Jennifer Specki komöödias "Office Christmas Party".

Foto: Zuma Press/Scanpix

Austraalia väljaande Women's Day allika kinnitusel on Jenil ja Willil tugev hingeline side ning Speckil on suured šansid kujuneda Anistoni jaoks enamaks kui vaid sõber. "Ta on vaimukas, osavõtlik, tundlik ning seiklushimuline ja ambitsioonikas - paljude selliste omadustega, mida Jen mehelt ootab."