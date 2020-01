Renée Zellweger võitis üle 16 aasta jälle Kuldgloobuse 

Daily Mail märgib, et Zellweger (50) võitis Kuldgloobuse viimati 16 aastat tagasi Anthony Minghella filmiga "Külmale mäele". Varasemast on tal olemas sama auhind filmide "Õde Betty" ja "Chicago" eest.

Parimaks meeskõrvalosatäitjaks kuulutatud Brad Pitt (56, "Ükskord Hollywoodis") võidutses Kuldgloobuste laval viimati lausa 24 aastat tagasi. 1996. aastal tõi talle Kuldgloobuse "12 ahvi". Nüüd tänas Brad Quentin Tarantino filmi peaosatäitjat Leonardo DiCapriot, keda ta nimetas oma kuriteokaaslaseks. "LDC ... ta on läbinisti täht, ta on härrasmees. Ilma sinuta mind siin ei oleks, mees. Tänan sind," ütles Pitt. Oma tänukõne lõpetas Brad sõnadega: "Kui näete homme võimalust olla kellegi vastu kena, kasutage seda ära. Seda on meil kõigil vaja."