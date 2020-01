Linkin Parki laulja lesk abiellus uuesti 

31. detsember on Talinda jaoks olnud märgiline päev: Chesteriga abiellus ta 2005. aastal vana-aastaõhtul, kirjutas TMZ.com. Rokkari lesk tõttas sotsiaalmeedias täpsustama, et tema ja Michael pidasid pulmi siiski 4. jaanuaril. Chesteriga abiellus ta 1. jaanuaril, toonitab ta, ja see päev jääb alati nende pulma-aastapäevaks. Ta ei mõista, miks pidid kõmuväljaanded avaldama lausvalet, mis on vihale ajanud nii Talinda ja tema vastse abikaasa kui ka paljud Linkin Parki fännid.