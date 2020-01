VAHVA PORTREE: Elizabeth II poseerib koos kolme tulevase kuningaga 

Elizabeth II ja kolm tulevast kuningat on ühisportree jaoks poseerinud varem vaid korra - 2016. aastal, mil kuninganna sai 90aastaseks. Toona oli pisi-George seisma pandud raamatuvirna otsa. Nüüd pildistas sama fotograaf Ranald Mackechnie kuninglikku kvartetti uuesti. George on juba suur poiss ja tohib kanda pikki pükse - need on efektselt šotiruudulised.