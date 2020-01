KULDGLOOBUSED: kes neelas rõõmu-, kes alanduspisaraid? 

Loogiline oli ka Michelle Williamsi võit lühisarja/telefilmi kategoorias "Fosse/Verdoni" eest ning see, et paljukiidetud "Tšornobõl" pälvis parima lühisarja/telefilmi auhinna, märgib Variety.

Kaheksakordne Kuldgloobuse laureaat Tom Hanks, kes sai elutöö auhinna, võitles liigutuspisaratega, kuid ajas selle nohu süüks. "Mees, keda on õnnistatud perega, kes niimoodi esireas istub - naisega, kes on igatpidi fantastiline, kes on õpetanud mulle, mis on armastus. Viie lapsega, kes on oma vanamehest vapramad ja tugevamad ja targemad. Ma ei suuda kirjeldada, kui tähtis teie armastus minu jaoks on..."