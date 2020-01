Inimesed „Küllap Tammsaare ikka natuke varastas ka Lutsult.“ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

MORN MEES: „Luts väidetavasti eriti ei naernud,“ räägib kirjandusteadlane Tiit Hennoste. „Vist Tuglas ütles, et aastakümnetepikkuse tutvuse ajal on ta näinud ainult mõnda üksikut haput naeratust Lutsu näol. Kui vaadata fotosid, on Luts, jah, niisugune tõsine.“ Sel 1937. aastal üles võetud pildil poseerib Oskar Luts oma töölaua taga. Foto: P. Karmet / Kirjandusmuuseum

Kui Tammsaare „Tõde ja õigust“ kirjutama hakkas, oli Lutsul lõviosa nii-öelda Tootsi-lugudest juba ilmunud. Kirjandusteadlane Tiit Hennoste leiab kahe suurmehe tähtsarju kõrvutades ridamisi sarnasusi.