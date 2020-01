SKANDAAL! Eurovisioni fännid väidavad, et Jaagup Tuisu võistluslaul „Beautiful Lie“ kõlab kahtlaselt sarnaselt Billie Eilishi megahitiga 

Näiteks tõid eurofännid välja, et Tuisu laulus sisaldub fraas “call me friend but keep me closer” – täpselt sama fraas on ka Eilishi laulus.

Osad fännid leiavad, et lood on sarnased vaid selle poolest, et neis sisaldub samasugune lause, kuid osad fännid leiavad, et Eilishil on muusikas väga konkreetne käekiri ning fraas “call me friend but keep me closer” on tema hiti “When The Party’s Over” üks ikoonilisemaid osi. “Ma ei tea, kas seda saab plagieerimiseks kutsuda, kuid [Tuisu laul] on suuresti Eilishist inspireeritud,” kommenteeris üks eurofänn.