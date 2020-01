Jaagup Tuisu mänedžer tõrjub plagiaadikahtlust: Billie Eilishi teadlikku kopeerimist ei olnud!

Fännid väidavad, et Tuisu võistluslaulus leidub elemente, mis on laenatud Eilishi laulust. Näiteks tõid eurofännid välja, et Tuisu laulus sisaldub fraas “call me friend but keep me closer” – täpselt sama fraas on ka Eilishi laulus.

“Alustuseks sooviksin öelda, et Jaagupi looming, nagu iga teise muusiku oma, on mõjutatud paljudest erinevatest aspektidest ning kuuldud lauludest,” kommenteerib süüdistust Tuisu mänedžer Mark Oja.

“Kui mitte kinni jääda selle loo algusesse ning ühte lausesse, siis saab iga muusikas pädev inimene aru, et laulude helikeel, harmooniad, refrään, gospeliosa ja teised aspektid on teineteisest totaalselt erinevad. On arusaadav, et ükskõik millise loo puhul on võimalik leida sarnasusi mõne teise varasemalt kuuldud lauluga,” selgitab ta.

“Jaagup on loomulikult meelitatud, et tema lugu “Beautiful Lie” võrreldakse nõnda paljude teiste tuntud lugudega, kuid võib kindlalt väita, et mingit kindlat teadlikku kopeerimist või jäljendamist ei ole olnud. Vastasel juhul ei oleks ta seda lugu ometigi konkureerima saatnud, teades, mida tähendab “Eesti laul” ja ka seda, et varasemaltki on konkursilt plagiaadisüüdistustega lugusid eemaldatud,” toob ta välja.

Muuhulgas on Tuisu mänedžer pahane, et antud teemat kajastavates artiklites on kasutatud sõna “plagiaat”.

“Kas te tõesti arvate, et kui tegu oleks plagiaadiga, siis “Eesti laulu” tiim ei oleks sellele jälile jõudnud juba enne poolfinalistide valikut? Või vähemalt selle aja jooksul, mil poolfinalistid välja kuulutatud on? Kui inimesed, kes tegelevad muusikaga igapäevaselt ei leidnud selles loos plagiaadikahtlust, siis miks peaks see tekkima nüüd?” tõreleb ta.

“Jah, tõepoolest on Jaagup kasutanud üht lauset Billie Eilishi loost. Kuna laul on emotsionaalselt väga raw (toores - toim.) ja aus ning räägib Jaagupile keerulisest ajahetkest oma elust, siis tõesti on sellele isikule, kellest laul räägib, vihjamisi peidetud fraas “Call me friend but keep me closer”. Seega ei ole see fraas peidetud sinna ära, lootuses, et keegi ei märka, vaid lisatud sinna väga läbimõeldult ja kõiki reegleid silmas pidades,” kinnitab Oja.