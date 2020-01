Palju õnne! „Naabrist parema“ staarid ootavad uut last! 

"Nii südant soojendav on näha, kuidas meie märkamatult suureks kasvanud Mia Isabela ei jõua ära oodata, millal ta suureks õeks saab. Muudkui käib paitamas, kallistamas ja musitamas emme kõhus kasvavat pisikest imet!" õhkab nüüd blogimisega tegelev Jana Facebookis.

Jana ja Siim-Sten võidutsesid koduehitussaates 2017. aastal, kus kogusid endale palju fänne ning tänu sellele ka saate võitsid. Noorpaari eesmärgiks oli oma pisikesele tütrele mõnus kodu ehitada. Tänavu jaanuaris teatas paar, et on otsustanud võidukorteri maha müüa. Põhjuseks oli see, et paar soovis majja kolida.

“Juba eelmisel kevadel me kaalusime seda väga tugevalt ja olime isegi maja välja valinud, aga kuna pulmade korraldamisega oli nii palju toimetamist, siis ei jõudnud me piisavalt kiiresti tegutseda ja maja osteti ära. Pärast pulmi matsime maja mõtte maha ja mõtlesime, et ei, meil pole seda vaja. Uskusime siiralt, et me oskame lihtsalt olla, üksteise seltsi ja praegust korterit nautida… aga näed, nüüd on neli kuud möödas ja meie siin jälle oma maja plaaniga,” selgitas Jana oma blogis.

Jana sõnul armastasid nad väga oma korterit, mille “Naabrist parem” saates tänu televaatajate toetusele võitsid. “Valasime selle korteri võidu nimel tõesti higi ja pisaraid, aga kogesime ka siirast rõõmu, suurt uhkust eneseületuste ja saavutuste pärast. Oleme veetnud siin korteris meie elu parimad poolteist aastat. See on meie pisikese Mia Isabela esimene päris oma kodu, kus me oleme saanud tema kasvamist jälgida. Nii raske on lahti lasta,” kirjutas ta.