Stefan kommenteerib temast sotsiaalmeedias ringlevat videot: ma selle üle uhke ei ole

Stefan räägib videos, et ta visati igast klubist välja, mis ei ole imestamisväärne, kuna noormehe olekust ja suhtlusviisist peegeldub, et ta on tugevalt alkoholi mõju all. Seejärel märkab ta kaht omavahel juttu ajavat naisterahvast, keda ta videosse üritab kaasata.

“Ma olen Eestis kuulus laulja, teate või?” üritab ta neile kuulsusega muljet avaldada, kuid neiud ei tee temast välja. “Kui te tahate midagi öelda, öelge praegu, pärast on hilja!” on laulja eesmärk endiselt ägedat videot teha.

Stefani mänedžer Tambet Mumma selgitas Elu24-le , et video on filmitud Leedus keskkooli lõpureisil kaks aastat tagasi. Stefan sai keskkoolidiplomi Viljandi gümnaasiumist 2017. aastal.

Stefan kommenteeris intsidenti ka "Reporterile" antud intervjuus. "Sõbrad saavad kokku, pidutsevad natuke, tõmbavad ennast natuke svipsi, on natuke lõbusamas meeleolus. See oli nii ammu aega tagasi, kui ma olin rumalam," räägib Stefan video sünnist. "Oli klassiga lõpupidu, see oli väga äge pidu, lihtsalt natuke rumalaid asju olen teinud. Aga kes ei ole teinud? Ega ma selle üle uhke ei ole, ma ei tahaks, et minu ema sellist videot näeks, ma tunneks piinlikkust. Mis oli see oli," võtab mees teema kokku.