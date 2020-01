Inimesed OOTAMATU UUDIS: Cameron Diaz sai emaks! Toimetas Triin Tael , täna, 08:36 Jaga: M

Cameron Diaz attends a private luncheon in celebration of Hollywood Costume at the future home of the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles Actress Cameron Diaz attends a private luncheon in celebration of Hollywood Costume at the future home of the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California October 8, 2014. REUTERS/Kevork Djansezian (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT HEADSHOT PROFILE) Foto: Reuters/Scanpix

Hollywoodi superstaar Cameron Diaz ja muusik Benji Madden jagasid reedel fännidega ootamatut rõõmusõnumit - nad on saanud lapsevanemateks.