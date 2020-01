Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Emajõgi neelas üheksa inimest ja auto  

Politsei käis jäätee viie-kuue kilomeetri kaugusel olnud lokaalini läbi. Seal öeldi, et seltskond käinud nende juures, aga olnud vaid veerand tundi ja kolmveerand ühe paiku 4. jaanuaril hakanud tagasi Tartusse sõitma.

Jääteel ei leitud autost esiti märkigi. Siis pandi tähele, et A. Le Coqi õllevabrik on teinud jõele jäälõikamise koha ja varasem sirge jäätee tegi nüüd järsu nõksu ühe kalda juurest teisele. Jäält puhastati lumi ja tulidki välja autorataste jäljed. Jäälõikajad ütlesid, et üks tõkkelaudadest oli ka öösel maha sõidetud.