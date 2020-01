Inimesed Priit Võigemast: see on suur tunnustus, et „Tõde ja õigust“ kiidavad nii Eesti rahvas kui ka kriitikud Keit Paju , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

PÄRJATUD: Eesti Filmiajakirjanike Ühingu auhinna Neitsi Maali viis oodatult koju möödunud aasta edukaim Eesti film „Tõde ja õigus“, mille ühe peaosalisena tegi meisterliku rolli Priit Võigemast. Foto: Allfilm

„Kindlasti on see auhind tähtis. Eelkõige on film aga tehtud publikule, mitte kriitikutele – Eesti inimestele, kes tulevad kinno. Selles mõttes asi õnnestus, sest neid, kes filmi näinud, on hästi palju. Kui ka kriitikud seda tunnustavad, siis mis sa veel tahta oskad!“ sõnab „Tões ja õiguses“ Pearut kehastanud näitleja Priit Võigemast, kes Eesti filmiajakirjanike ühingu auhinna Neitsi Maali vastu võttis.