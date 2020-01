Müstika Astroloogiat on ülistatud ja kiidetud, aga ka vihatud ja taga kiusatud Allan Espenberg , täna, 19:55 Jaga: M

Astroloogia on väga vana teadusharu, mille tekkimisaeg ja -koht pole üheselt selge, kuigi enamasti arvatakse, et see sai alguse umbes 4.–3. aastatuhandel eKr ja sünnipaigaks võis olla Mesopotaamia. Esialgu ja väga pikka aega – kuni uusajani – oli astroloogia üks teadusharu koos astronoomiaga, kuid seejärel sai hüüdnimeks eba- ehk pseudoteadus.