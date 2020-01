Inimesed Ott Sepp: olen nagu kass, hoian omaette Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

AUS ÜLESTUNNISTUS: „Tänu Finduse mängimisele seitse aastat tagasi ja nüüd tunnen küll, et olen kass. Jah, ma olen eraelus ikka Ott, aga mõnikord tunnen end kass Findusena,“ tunnistab introverdist näitleja Ott Sepp. Foto: Aldo Luud

„Eeldan, et kassid on sellised, et neile teised kassid ei meeldi. See olen täiesti mina!“ tunnistab mitmeid kordi kassi kehastanud näitleja Ott Sepp, et tunnebki end mõnikord kassina. „Kassirollid kuidagi tulevad mu juurde, ma ei teagi, miks. Võib-olla arvatakse, et olen kassi nägu, või siis pole kedagi paremat võtta.“