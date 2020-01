Vesa-Matti Loiri – Soome müütiline meesgeenius, seksisõltlane või vägivallatseja?  

Iltalehti kirjutas aasta lõpus, et kirjanik Jari Tervo biograafia „Loiri“ kujuneb Soomes ilmselt aasta üheks edukamaks raamatuks. Septembris ilmunud enam kui 700-leheküljelist tellist on 30. detsembri seisuga müüdud ligikaudu 90 000 eksemplari. Soome XXI sajandi menukaimat elulooraamatut „Tundmatu Kimi Räikkönen“ müüdi tunamullu aastaga 191 384 eksemplari. Selle lugejatega võiks täita tubli viis Helsingi olümpiastaadioni, kuid ka Vesku saavutus on vinge – kolm staadionitäit huvilisi. Legendaarse pulli- ja naistemehe, kuid rollides ja muusikas ka valustõsistesse sügavustesse sukeldunud Vesku saatus läheb soomlastele väga korda. Raamatu esimene tiraaž müüdi kahe päevaga läbi. Räbaldunud võrkmaikaga nilbe Uuno Turhapuro on vaid üks tahk tema kirevast elu- ja loometeest.