Mallukas on hädas tema blogilinki kopeeriva domeeniga: mulle tundub, et selline tegevus kahjustab mind 

Õhtuleht kirjutas juba 2018. aastal, et veebikeskkonnas osta.ee müüakse mallukas.ee nimelist domeeni. Mariann oli asjast teadlik ja ütles, et ei plaani sellega midagi ette võtta. "Ära ma seda domeeni osta ei kavatse, mul on endal domeen olemas," sõnas ta siis.

Mariann tunnistab praegugi, et ta ei pannud varem tähele, kui temast kirjutades viidati talle kui mallukas.ee autorile ja suunati blogi lugema just sellel aadressil. Nüüd otsustas Mariann aga lehekülje tegelikult omanikult uurida, miks ta selle saidi tegi ja miks seal Malluka sisu kuvab. "Ta vastas, et "ah, see oli ripakil ja ostsin ära". Ja kui ma küsisin, et miks ta minu sisu seal kuvab, vastas ta, et "kuskile peab ju leht suunama…". Seejärel pakkus ta mulle imelahket võimalust "kommihinnaga" www.mallukas.ee domeen ära osta, hinnaga kõigest 500 eurot," kirjutab Mallukas oma blogis.

Miks Mariann aga blogi tehes .ee lõpuga domeeni ei võtnud? "Sest kui ma domeeni regasin olin ma rott ja .com lõpuga domeen oli odavam, nii lihtne ongi. See aga tähendas seda, et .ee lõpuga domeen jäi vabaks, seda hetkeni, kuni see ära osteti ja regati," kirjutab ta. Mariann kinnitab Õhtulehele, et tal ei ole kavas seda domeeni osta.

Mariann tunnistab, et ta ei tea, mida sellises olukorras teha ja ütleb, et ühest küljest on tal ka ükskõik, et selline domeen eksisteerib, kuid kutsub siiski kõiki üles talle nõu andma. "Kui inimesed on lehel mallukas.ee, mitte minu leheküljel, jäävad minul reklaamid kuvamata, klikid saamata ja mina saan vähem tulu, seega tundub mulle, et see tegevus kahjustab mind."