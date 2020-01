Meghani ahastus: uusaastalubadused luhtuvad aina ...  

"Läbi maraton. Lõpeta küünte närimine. Lõpeta vandumine. Õpi uuesti prantsuse keelt. Need jõuavad peaaegu alati (st igal aastal) mu uusaastalubaduste nimekirja," kirjutas toona 34aastane näitlejanna ning lisas, et tal pole kunagi õnnestunud kõnealustest lubadustest kinni pidada.

Ent 2016. aastal kuulutas Meghan, et otsustas lubadustest loobuda. "Võtan ainsaks sihiks läheneda elule mänguliselt. Naerda ja nautida, latti mitte alla lasta, kuid olla enese vastu senisest sallivam. Mu uusaastalubadus on jätta ruumi võluväele. Teha plaane, kuid leppida sellega, et need vahel muutuvad. Seada suhte, kuid olla avatud muutustele," kirjutas Meghan ning kutsus oma poolehoidjaid samasugust hoiakut omaks võtma.