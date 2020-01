Viis kuud tagasi naitunud YouTube'i tähed on juba lahus 

Juutuuberid olid abiellunud juulis Las Vegases vaid kolmekuulise tutvuse järel. Isamehena tegutses peiu vanem vend, YouTube'i superstaar Logan Paul, kes oli abielu püsimajäämise suhtes skeptiline ning ennustas, et kuu aja pärast on Jake ja Tana lahku läinud.

Abielu pidas vastu siiski mõnevõrra kauem. Mongeau kinnitab, et armastab Jake'i ja tänab teda möödunud aasta eest. Ometi on nad otsustanud lahku minna. Kummalgi on omaenese hullumeelne elu, millele tuleb keskenduda, seletab Tana.