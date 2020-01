LEIN MOEMAAILMAS: jalaproteesiga modell suri 30 aasta vanuses 

"Järgmisel hommikul läks asi hullemaks, palusin hädavaevu teadvusel püsides, et hotell kutsuks kiirabi. Avastati, et mul oli jalas, reies, kõhus ja kopsude lähedal IVC-fitris (see on meditsiiniseade, mis takistab trombide sisenemist kopsu) mitu trombi," kirjutas modell. Tal polnud varem aimugi, et 14 aasta taguse keemiaravi käigus talle selline filter paigaldati. "Kuid see filter päästis mu elu." Postituse kirjutamise ajaks oli Mama Cax juba haiglast väljas. "Valud on väiksemad, puhkan ja võtan verevedeldajaid."