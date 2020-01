Suri Agatha Raisini romaanide autor M. C. Beaton 

Poeg Charles Gibbonsi teatel suri õdusate krimkade kuningannana tuntud Beaton, kelle õige nimi oli Marion Chesney Gibbons, 30. detsembril lühikese haiguse järel. „Fännide toetus ja hilises eas kogetud edu olid ema jaoks suure uhkuse ja rahuldustunde allikad ning jään selle eest igavesti tänulikuks,“ vahendab Briti leht The Guardian Gibbonsi avaldust.

The Guardiani teatel on Glasgow'st pärit Beatoni raamatuid müüdud maailmas üle 21 miljoni eksemplari. Enam kui 160 romaani avaldanud autori kirjastus Little, Brown teatas, et enne haigestumist oli Beaton töötanud uute Raisini ja Macbethi raamatute kallal. Nii on oodata veel uusi teoseid.