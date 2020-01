Inimesed Skandaalne ärimees Anders Tsahkna lahutas abielu ja leidis uue armastuse Tinderist Kroonika , täna, 08:19 Jaga: M

Anders Tsahkna Foto: Helin Loik/Ekspress Meedia

Tutvumisäpis Tinder ringleb mitmeid tuntud mehi ja mõnel neist on õnneks läinud endale sealtkaudu ka partner leida. Selgub, et kunagine skandaalne Tallinna abilinnapea ja hiljem meditsiiniäris toimetanud Anders Tsahkna (49) on vahepeal oma abikaasast ja noorima poja emast Annely Rebasest (36) lahku läinud ja ka uue kaaslase otsingud Tinderis on juba edukalt finišis.