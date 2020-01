Inimesed Saskia Alusalu süda kuulub 19 aastat vanemale ärimehele Kroonika , täna, 07:43 Jaga: M

Saskia Alusalu Foto: Martin Ahven

Kiiruisutaja Saskia Alusalu (25) ja ettevõtja Mark Luts (44) on teineteist leidnud! Saskia, kes ei ole varem kordagi oma eraelult loori kergitanud, tunnistab, et on südamest rõõmus ja et nad on Markiga koos.