Õnne! Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger said teise lapse 

"Meid on nüüd viis. Aitäh teile, kes mind sünnipäeval meeles pidasite. Rõõmurikast ja teguderohket uut aastat! Bianca ikka jaksab neid uusi pereliikmeid ära oodata," kirjutab Maarja pildi juures, kus poseerib Fredi, nende tütre Irise, koera Bianca ja värske ilmakodanikuga, kelle nime ega sugu ta ei avalikusta.

Maarja ja Fredi esimene laps Iris sündis 2018. aasta jaanuaris. Suvel hakkasid ringlema jutud, et paar saab teise lapse, kuid ei Fred ega Maarja kinnitanud kuuldusi. Maarja kandis esinedes lohvakaid riideid, kuid beebiuudiste kohalt oldi siiski tasa.

2018. aastal Anne&Stiilile antud intervjuus võttis Maarja esimese lapse saamise loo lühidalt kokku lausega "Sada aastat lasi ta end oodata ja siis lõpuks tuli." Ta tunnistas tookord: "Kuid oli hetki, mil mõtlesin: aga mis siis, kui see laps ei tulegi…?!"

"Kui beebiootusest teada sain, löristasin nutta ja mõtlesin, mismoodi nüüd kõik edasi läheb ja kuidas hoida seda esialgu enda teada. Kuid ma ei arvanud kunagi, et lapseootele jäämine võib võtta nii kaua aega. Mõtlesin, et kui juba sünnib otsus, siis see juhtubki, väga kiiresti."