Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Vabadussõja rinnetel saabus vaikus Tõnis Erilaid , täna, 00:13 Jaga: M

Vabadussõja Kehra lahingu monumendi avamine ja lahingu taaskehastamine. Foto: Heiko Kruusi

Täna 100 aastat tagasi kell 10.30 hommikul lõppes sõjategevus Vabadussõja rinnetel. Juba mõni päev enne seda oli kuulda vaid harva püssituld, sest kõigil oli teada, et vaherahuleping on juba 31. detsembri õhtul kell 19.37 meile vastuvõetavatel tingimustel alla kirjutatud ja sellel, et vaherahu kohe kehtima ei hakanud, oli vaid üks põhjus: teade pidi minema Moskvasse ja sealt jõudma korraldused tagasi rindele. Polnud ju teada, mida sealsed seltsimehed Tartus tehtud järeleandmistest arvavad. Nii tuli paar päeva viivitada, kuigi oli selge, et punaväel pole lahingute jätkamiseks enam jõudu.