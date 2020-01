Tanel Toom: olin valmis, et mind tambitakse maapõhja 

Toom paljastas, et „Tõe ja õiguse“ filmimisel tekitas enim peavalu ilm. „Eriti keeruline oli talveosa. On inimesi, kes ütlevad, et kliimasoojenemine on väljamõeldis, kuid Eestis on meil alati olnud neli aastaaega. Nüüd on ilm tõeliselt muutumas ja talv tuleb igal aastal üha hiljem. Mõnel aastal pole talve ollagi,“ ütles Toom, et seetõttu tuli talvevõtteid kaks korda edasi lükata.