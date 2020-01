Inimesed LIIGUTAV TRUUDUS: Maie Parrikul on Õhtuleht käinud juba 75 aastat! Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

LEGENDAARNE! Pungimemm postkasti juures, kuhu Õhtulehte on pistetud juba 75 aastat. Leht ei käi Maiel mitte moepärast. „Ma loen Õhtulehte iga päev, pole kordagi vahele jätnud,“ kinnitab ta. Proual on käes kõige esimene Õhtulehe number ja võrdluseks üks viimase aja lehti. Foto: Tiina Kõrtsini

Legendaarne pungileedi Maie Parrik on ilmselt üks suuremaid Õhtulehe fänne – tema Nõmme kodu postkasti on leht käinud täpselt seitsekümmend viis aastat. „Kuni 1945. aastani ostsime kioskist lehe üksiknumbreid, aga kuna tiraaž oli väike, jäime nii mõnigi kord lehest ilma,“ meenutab Maie. „Siis vormistas isa 1944. aasta detsembris järgmiseks aastaks Õhtulehe tellimuse.“ Terve ajastu on möödunud, kuid Maie on tänini Õhtulehele truuks jäänud.