AASTAHITT | Liis Lemsalu: päev enne „Kehakeele“ video võtete algust pidin EMOs käima 

Raadio 2 aastahiti tiitliga pärjati Liis Lemsalu lugu „Kehakeel“. „Selle lauluga on nii palju takistusi olnud. Minu jaoks oli kõige naljakam, kuidas üks päev enne videovõtete algust tekkis mul silmapõletik ja käisin EMOs, et ravi saada. Vahel on nii, et mida kõike sa ette ei planeeri, ikka ei lähe asjad plaani järgi,“ räägib Liis.