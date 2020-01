Saund Metsatöllu trummar Tõnis Noevere: olin noorena väga enesekindel ja arvasin, et lähen Lars Ulrichi asemel Metallicasse trumme mängima Terttu Jazepov , täna, 11:31 Jaga: M

Tõnis Noevere Foto: Erlend Štaub

„Mäletan, et kord nädalas külastasid mind Jehoova tunnistajad. Alati kaks sama meest. Üks oli nii suur trummifänn, et leppisin nendega kokku, et nad võivad minu juures igal nädalal pool tundi trumme mängida, kui Piibel ukse taha jäetakse,“ meenutab nooruspõlve Metsatöllu trummar Tõnis Noevere, kes on löökpillide taga müristanud juba 18 aastat.