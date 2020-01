PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 4. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Su isiklik uus aastaring tuleb pingeline ja edasiviiv. Mingid vanad asjad lõppevad, uued saavad alguse võimsa hooga. Inimsuhteis on nii lahkuminekuid kui teineteiseleidmisi. Emotsioonid on kohati vastakad. Riskantne on sõpradega äriasju ajada, vastuolusid on pea võimatu vältida.