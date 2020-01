PÄEVAHOROSKOOP: reede, 3. jaanuar 

Hea aeg õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Oled uudishimulik, haarad uut infot lausa lennult. Kõik see, mis sulle huvitav ja kõnekas tundub, jääb ka hästi meelde.

Kõige tähtsam on ennast tasakaalus hoida. See pole hetkel kuigi lihtne, sest kaasinimeste tegutsemises ja väljaütlemistes on mõndagi, mis sind tõsiselt ärritab.